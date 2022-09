El curiós efecte McGurk

Solem creure que els nostres sentits funcionen de manera independent: quan sentim, només sentim; i quan veiem, només veiem. Partint d'aquesta creença seria raonable pensar que un estímul visual no és capaç de distorsionar la nostra manera de percebre el so. Tot i això, la realitat és que sí que pot, ja que les nostres experiències perceptives són producte d'un complex procés de barreja d'informació, mateixa barreja que dóna origen a un peculiar fenomen: l'efecte McGurk. Per resoldre tots els dubtes parlarem amb la professora de grau, psicologia de la UAO CEU, Teresa Ribas.

- Què és l'efecte McGurk ?



Nosaltres com a éssers humans percebem el món a través de diferents canals informació quan estem en una conversa No només estem escoltant a la persona sinó que també estem veient com els seus llavis es mouen i aquesta informació visual també ens ajuda a percebre Quina és la conversa. Podem pensar per exemple en un concert o en una xerrada en una taula amb família on ens és difícil escoltar a la persona i ens fixem en com nou els seus llavis buscant a ells una pista del missatge que ens està donant aquesta persona. El que passa amb el fenomen MC Gurk realment és que nosaltres tenim una àrea del cervell en el qual associem informació que percebem de diferents sentits i ens ajuda a corregir la informació que únicament podem percebre pel medi auditiu.



- Pot ser perillós perquè et poden enganyar del que realment estàs sentit.



Efectivament, també hem de pensar que el nostre servei pateix de l'experiència prèvia, quan tu dius penseu amb bicicleta o "alquiler" ens estàs ficant en un context previ que ens pot també induir a un error perquè partim d'una experiència prèvia que vulguem o no ens està interferint en la manera que interpretarem una paraula que no és clara.