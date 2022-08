El cultiu de l'arròs està amenaçat a Catalunya

Unió de Pagesos ha reivindicat, en una roda de premsa dins l’aigua a l’estació de bombament de Les Madalenes a Poblenou del Delta, Amposta (Montsià), la necessitat de preservar el perímetre deltaic actual per no posar en risc el seu característic conreu de l’arròs.

La pagesia s’ha concentrat en aquest punt, al fons del qual hi ha la barra del Trabucador, istme fràgil que separa el mar obert de la Badia dels Alfalcs, per denunciar la manca d’implicació de Generalitat i Govern Central en la defensa de la morfologia de la línia de la costa.

Unió de Pagesos reclama una entesa urgent entre ambdues administracions perquè no es demori més una intervenció per preservar la morfologia de la línia marítima.

El sindicat alerta que si no s’actua aviat comportarà l’abandonament del Delta de l’Ebre i la pèrdua d’una gran quantitat de terreny dedicat al cultiu de l’arròs, principal activitat agrària i econòmica de la zona amb una producció anual d’uns 140 milions de kg i al voltant del qual sorgeixen múltiples activitats paral·leles d’aquest aliment, com ara empreses de serveis relacionades i activitats turístiques.

Unió de Pagesos remarca que el cultiu de l’arròs també desenvolupa un paper clau en el manteniment de la biodiversitat d’aquest entorn natural.

El Delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya i una de les més importants de l’Europaoccidental, on habita un gran nombre d’espècies d’ocells. En aquest sentit, aquest punt compta amb diverses figures de protecció, com ara la categoria de Zona Especial per a la Protecció de les Aus (ZEPA), de Zona Especial per la Conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània i forma part de la Xarxa Natura 2000, entre d’altres.

El sindicat adverteix que no pot pesar una amenaça més sobre el sector de l’arròs català, un sector que també ha hagut de fer front a un increment important del costos de producció.

El fertilitzant de l’arròs urea ha incrementat un 180 % el cost entre el 2015 i el 2022, la despesa en combustible s’ha incrementat un 75% en el mateix període, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

A més, avui, el preu de l’arrendament de la terra és de 1.140 euros/ha al Delta, un dels més elevats si ho comparem amb d’altres zones arrosseres d’Espanya, segons dades Red Cultivos (MAPA).

Unió de Pagesos posa de relleu que el sector de l’arròs al Delta també ha de fer front al control de les males herbes, un dels principals problemes d’aquest cultiu, ja que competeixen per l’espai, la llum i els nutrients, especialment durant les etapes de plàntula i afillolat de l’arròs.

La dràstica reducció de matèries actives per fer front als objectius marcats pel pacte verd europeu es veu amb molta preocupació pel sector per la manca d’alternatives i perquè aquesta situació inevitablement resta competitivitat al sector arrosser de la UE respecte altres zones del món. Les importacions de països tercers s’han incrementat un 30% a la UE entre setembre del 2021 i maig del 2022; les importacions d’arròs de Myanmar han pujat un 155% i un 42% de Cambotja el darrer any, gràcies als acords de lliure comerç.

Justament, el sindicat, en la campanya de mobilitzacions #LaPagesiaDiuProu que mena des del febrer passat per la crisi de preus al sector agrari i la inacció dels governs, reclama que es recuperi la preferència comunitària per incorporar la reciprocitat normativa a les negociacions comercials amb països tercers en matèria agroalimentària.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Albert Pons (àudio).