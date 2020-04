Cues a les farmàcies el primer dia en que s'entreguen mascaretes

Ara volem saludar al Joaquin Nolla que és el president del Col.legi de farmacèutics de Tarragona. I és que avui ha començat la distribució de les mascaretes a la població a través de les farmàcies. "Ha començat molt fort, el nombre de mascaretes que hem donat ha estat molt per damunt de l'habitual, i això ha portat a una inestabilitat que estem arrossegant durant tot el matí de tot el sistema de recepte electrònica. Els tècnics ho estan intentant solucionar, i esperem que en unes hores estigui arreglat. Penseu que en un dia normal, en una hora es poden dispensar unes 6.000 unitats, i avui en menys de dues hores ja portàvem 110.000. Realment l'afluència de la gent ha sigut molt alta. S'han vist cues a les farmàcies. Sempre hem demanat, a través del Col.legi de Farmacèutics, que la gent vagi a la farmàcia a buscar la mascareta que necessiti. Sobretot prioritat a aquestes persones que han d'anar a treballar, o persones més vulnerables per la seva edat o el seu estat físic, però tampoc a tota la població. Creiem que la població ha de continuar fent el confinament i venir a buscar la mascareta quan cregui que realment la pot necessitar. El sistema s'ha quedat saturat durant les primeres hores, esperem que darrerament es pugui restablir la normalitat". També li hem volgut preguntar per les targetes sanitàries, si una persona es pot presentar amb més d'una: "El que es demana és que la persona que surt al carrer porti la seva targeta sanitària, però també es pot donar el cas que una persona porti la targeta de la seva parella, els seus fills, per evitar que tota la família hagi de sortir al carrer. Però el que realment volem demanar és que vagin a les farmàcies a buscar mascaretes només aquelles persones que realment les necessiten per sortir. La resta de la gent que està a casa no necessita aquesta mascareta. Penseu que el que fa aquesta mascareta el que fa no és protegir a la persona que la porta, sinó el que fa és evitat que nosaltres poguem transmetre la malaltia. És una protecció de cara als altres. La persona que està a casa i no ha de sortir no ha de venir a buscar aquesta mascareta. A més hi ha temps per venir, les mascaretes es continuaran donant durant dies. La primera mascareta és gratuïta, i la segona costarà 76 cèntims.