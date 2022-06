Criptosectes, la nova estafa piramidal per a joves

Ahir els publicava que el bitcoin s'havia enfonsat un 15%, és una qüestió bastant habitual en les criptomonedes, quan pugen o baixen ho fan d'una manera vertiginosa. Actualment, les criptomonedes tenen la fama de guanyar diners de forma fàcil i aquesta és la base dels quals s'anomenen criptosectes. Parlarem amb elprofessor de Legal Tech de la UAO CEU, Carles Ruiz.



- Com neix la criptosecta?

En realitat és una bona definició del que és una empresa que estafa en el món de les criptomonedes. És cert que existeixen grans empreses o bons empresaris en aquest món del blockchain, però també és cert que hi ha persones que intenten atreure la inversió fàcil. Una criptosecta es tracta d'un grup de persones bastant espavilades que s'ajunten per vendre un producte gairebé inexistent que normalment sol ser una criptomoneda que arrasarà i finalment només tenen un objectiu, que és recopilar més clients a través de sistemes piramidals.



- Estem davant d'una estafa moderna?



El món de les estafes i del crim no ha canviat gaire des dels inicis de la humanitat, en aquest moment juguem en altres esferes.

En aquest cas s'estafa a gent jove, he vist com funciona i la veritat és que és bastant espectacular perquè la gent cau d'una forma molt senzilla, normalment els ajunten i els conviden a dinar o una vegada allà els hi diuen que han d'invertir i que fer-ho és de valents.



- No deus ser gens fàcil enganyar els joves.



No creguis, és molt més fàcil perquè són més influenciables. És tan senzill com muntar la pel·lícula que són els reis i es converteixen en els seus referents, fins i tot hi ha joves que abandonen a la seva família per seguir aquestes idees. És fàcil manipular a un jove, ja que també veuen que ho fan als seus companys i el noi/a acaba invertint.



- Com podem diferenciar que es tracta d'una estafa?



La qüestió és complexa perquè és molt difícil diferenciar a primera vista si és una empresa fiable o no. El que recomano sempre és valorar el que hi ha darrere perquè poden intentar vendre fum. Sí que és cert que en el món del blockchain i en moltes aplicacions hi ha des de fer contactes intel·ligents fins a produir una garantia de qualitat de determinats productes. En aquests es pot invertir i és real, però sí que és cert que moltes ocasions copien altres productes o directament als seus perfils per donar credibilitat. La majoria d'empreses que estan en criptomonedes i són estafes, acaben sent sempre les mateixes persones, ja estan imputades, simplement recomano investigar una mica i davant dels dubtes millor no fer-ho.