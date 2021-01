La Creu Roja reforça l'operació fred per ajudar a les persones grans o sense sostre

Avui parlem a Migdia Cope Catalunya i Andorra dels esforços que està fent la Creu Roja a Catalunya per ajudar a les persones sense llar davant del fred polar que ens ha arribat. Parlem amb Susanna Roig, directora d'intervención social de la Creu Roja. La Creu Roja ha reforçat aquesta setmana els operatius d’emergència per l’onada de fred i ja té a punt el dispositiu que s’activa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona quan la ciutat voreja els zero graus de temperatura, quan s’activa l’operació fred en fase d’alerta. Quan s’arriba a aquest punt, s’activen més places d’albergs per a persones sense llar i a més, es fa una cerca activa de persones que dormen al ras per oferir-los allotjament nocturn, una tasca que fan equips de la Creu Roja amb equips municipals dels CUESB. Roig, ha explicat que: “ Molts dels dispositius que d’activen també es fan amb les altes temperatures, que afecten especialment la gent que viu al carrer i les persones que viuen soles”. En total, en la fase preventiva de l’Operació Fred a la ciutat hi ha 2.900 places nocturnes. D’aquestes, 400 llits es van habilitar a finals de novembre, com ja es fa des de fa tres hiverns, i se sumen al nombre de places que hi ha durant l’any. Si s’activa la fase d’alerta, s’amplien el recursos per adaptar-se a la situació. El Centre d’Operacions de la Creu Roja ha començat la feina preventiva de seguiment telefònic que fan amb persones grans o amb diversitat funcional que viuen soles quan arriba el fred. Posen els esforços en la detecció dels qui pateixen pobresa energètica. Durant el 2020 la Creu Roja ha atès 2.195 persones a Catalunya per qüestions relacionades amb la pobresa energètica, xifra que representa un augment del 6 % respecte a l’any anterior. En total, des de principis del 2020 s’han dut a terme 3.057 intervencions en aquest àmbit. Enguany, l’organització ha repartit lots d’eficiència energètica a 751 persones i 781 han rebut ajudes a l’hora de fer els pagaments de subministraments bàsics a tot Catalunya.