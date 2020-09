Creix en un 15% el nombre de persones que van en bicicleta per Barcelona

Avui és el dia Mundial sense cotxes. Hem de recordar-ho perquè hi ha dades que dona Transports Metropolitans de Barcelona que diuen que actualmente a la ciutat de Barcelona s'està utilitzant el transport públic un 60% del que s'utilitzava al mateix període de l'any passat. Aquesta xifra s'atribueix a la por dels usuaris al contagi de la Covid. En canvi la ocupació dels carrils bici a Barcelona i la seva área metropolitana s'ha incrementat en un 15.5%. Avui volem parlar del tema amb l'Adrià Arenas que és portaveu de Bicicleta Club de Catalunya. "El transport públic s'ha de continuar utilitzant i defensant-lo. Sobre l'ús de bicicletes sí és cert que les dades que tenim sobre la taula ara mateis és que respecte a les setmanes prèvies a la Covid l'ús de la bici s'ha incrementat. En juliol i agost al voltant d'un 10%, ara cal veure com evoluiona. Nosaltres sempre hem reivindicat la bicicleta com un mitjà de transport recomanable per tothom. La cultura cicilista en aquest país no està tan arrelada com a altres països. La bicicleta es veu com un vehicle per l'oci, per fer esport, però no com un mitjà de transport habitual, per anar a la feina o fer els nostres desplaçaments habituals." El cert és que moltes persones que mai s'ho havien plantejat, ara volen fer ús del a bicicleta. Els consells que dona l'Adrià a aquestes persones són "Que la gent ha de saber circular, cal una experiència i cal seguir un conjunt de normes. És important, perquè ara mateix conviuen a Barcelona molts tipus de transports. Nosaltres com a entitat ciclista que promociona la bici i defensa els drets i deures dels ciclistes, tenim un servei de bici escola, cursos per ensenyar a anar en bici. Ensenyem a anar en bici però també quines normes s'han de respectar per circular en bici per la ciutat.