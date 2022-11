Creix el consum d'alcohol entre els adolescents

Al consum d'alcohol entre joves és un problema greu de salut pública a països com als estats units i en el nostre país i la situació també és preocupant. Parlarem amb la psicòloga del grup ITA, Rita Anton.



- En quin punt ens hem de preocupar davant del consum d'alcohol en joves?



La realitat és que el consum d'alcohol en joves és un problema social. El seu consum està normalitzat en una etapa com és l'adolescència el nano no té la maduresa suficient per a poder fer un consum moderat. De cara a les famílies i els pares que es troben amb un jove adolescent amb conductes de consum d'alcohol la realitat és que es troben amb pocs recursos. L'objectiu és transmetre que no aprovem aquest tipus de conducta en una tapa tan complicada, però la veritat és que és molt difícil prohibir-ho sí dins del grup d'iguals està normalitzat i el principal objectiu de l'adolescència al final és la diferenciació, és a dir, poder encaixar en el grup social. Els adolescents reconeixen amb tota normalitat que de l'alcohol fan un ús lúdic, per no pensar en els problemes, per passar-ho bé i socialitzar.



- De vegades a casa som un exemple, és a dir, podem beure cervesa, una copa de vi o una copa de cava i no ens amaguem d'ells. És difícil que entenguin que no està bé quan tu ho fas.



És complexa i aquí està el gran dubte de com ens neguem tot això des de la família, la finalitat és poder informar dels riscos que suposa consumir alcohol en la tapa adolescent prevenir amb mesures de supervisió fer un control de les hores de tornada i també hem de tenir en compte heterogeneïtat que ens trobem a l'adolescència perquè al final el nivell de la maduresa dels nanos en una determinada és molt difícil i diferent.



- Quan hem de buscar ajuda?



Quan notem que el nostre fill o filla té conductes d'abús amb el consum d'alcohol i quan intentem explorar que hi ha darrere, el perquè ho fa, si veiem que no vol aquesta ajuda i tots els límits que imposen, continua consumint alcohol.