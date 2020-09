Crece el fenónemo "negacionista"

Segurament us haureu fixat en moltes persones que no porten la mascareta pel carrer. És cert que hi ha persones que no la poden portar per algun problema respiratori. Però hi ha gent que no se la posa perquè no vol, gent que tampoc guarda la distància de seguretat. Segons un estudi d'una universitat brasilenya, on s'han entrevistat a més de 1600 persones, diu que la majoria d'aquestes persones que es neguen a portar mascareta són sociòpates. Per saber què és un sociòpata avui volem parlar amb la Gabriela, que és psicòloga clínica. Ella ens explica que "es difícil generalizar, pero según este estudio, se habla de sociópatas. La definición de sociópata habla de una persona que tiene un total desprecio hacia los derechos de los demás, personas que pueden llegar a la agresión, a fraudes, hurtos... una infinidad de deficiones sobre la violación de las normas. El problema es que estos comportamientos, supuestamente característicos de una parte de la población, quizá pueda aplicarse a muchos miles de cuidadanos en determinados momentos de indignación y furia, o a determinados sectores que no siguen las normas. Y ahora mismo en España estamos viviendo una crisis institucional. Hay muchas cuestiones que entran en juego. Pero en definitica estas personas, que ahora se les llama negacionistas, tienen en común la negación de la pandemia. Dicen que no existe, tienen sus teorías conspiratorias, y viven cualquier norma de las autoridades como un atentado a su libertad. Hay un fenómenos de masas en estos temas, ciertas actitudes grupales. De hecho el fenómeno del negacionismo empezó hace muchos siglos, no es algo actual, y seguirá existiendo siempre"