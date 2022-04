La creativitat i la innovació són claus pel futur de la indústria

El Dia de la Creativitat i la Innovació es va celebrar el passat 21 d'abril i té com a objectiu principal posar de manifest tot el potencial creatiu de les persones a escala mundial.



Després d'un any de pandèmia, confinaments i restriccions per COVID-19, és el millor moment per valorar l'economia creativa com una manera de sortir de la crisi mundial. Parlarem amb la directora de la unitat d'innovació de producte d'Eurecat, Irene Ràfols.



- Tenim crisis de creativitat i innovació?



Crec que no tenim crisi, tot el contrari. Hi ha moltes idees innovadores per a nous productes per ajudar a la societat com pot ser la salut i la gent gran. L'únic que falta és que s'acabin de concertar per poder treure-les al mercat.



- També va en funció de les necessitats de l'entorn, com amb la pandèmia que va forçar la situació a l'hora de crear.



Completament d'acord, la necessitat aguditza l'enginy. Ara tenim molts reptes sobre la taula amb la crisi de subministraments a causa de la covid-19, ens fan repensar en com és la producció dels productes, moltes empreses hi han hagut de posar-se les piles per produir aquí o aprofitar components electrònics, és a dir, la pandèmia sí que ha estat un detonant. El canvi climàtic també produeix la necessitat d'innovació i creativitat.



- Per què la innovació i creativitat no és tan ràpida amb el canvi climàtic com ha passat amb la covid-19?



Potser és perquè són molts punts els que hem d'atacar, és molt més dispers, en canvi, la covid-19 era un enemic molt clar. L'automoció s'està posant al dia amb l'electrificació de les bateries dels cotxes o també amb l'hidrogen per subsistir altres classes de combustibles. Sí que estan succeint canvis, però no ens fa la sensació que sigui ràpid.