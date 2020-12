Es crea una eina informática per valorar l'impacte de la Covid19 en la població

Karina Gibert és catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, vice degana de presidència del col.legi oficial d'enginyeria informàtica per igualtat i ètica. Amb el seu equip ha desenvolupat una eina tecnològica per diagnosticar les necessitats socials que generala la Covid19. La Karina ens explica quines són les conseqüències socials que està generant la pandèmia i com funciona aquesta eina: "Nosaltres som enginyers informàtics, i el que hem fet és desenvolupat un qüestionari que indaga sobre l'impacte que aquesta crisi ha tingut en els diferents camps de la vida de les persones, des de la feina a les relacions socials, la salut, etc... i això s'ha convertit en un qüestionari interactiu que el ciutadà pot contestar des del seu mòbil. Aquestes dades van a parar a un servidor i s'analitzen, de manera que es generen uns informes." Li preguntem a la Karina si es podria quantificar l'impacte de la pandèmia en un moment determinat: "Nosaltres el que obtenim són els perfils de vulnerabilitat. Quines són les necessitas de la població en els diferents territoris. Pots analitzar amb més detall, estudiant fragments concrets de població, o buscar perfils específics o territoris específics. És una eina molt útil per analitzar la realitat, perquè creiem que el problema més gran que tenim en la gestió d'aquesta crisi és que representa una disrupció molt gran, i les dades històriques que tenim recollides en sistemes d'informació, no serveixen, estan parlant d'un món que no és el que tenim ara. Poder tenir informació fresca directament dels ciutadans i que en molt poc temps es pugui fer una consulta i rebre resposta, i fer-te una imatge del que realmente està passant és molt important per prendre les millors decisions. Creiem que la clau està en triar qui participa en aquesta consulta.