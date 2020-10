La COVID19 també està dificultant a molts alumnes poder fer pràctiques en empreses

Les pràctiques a les empreses són sens dubte un pilar bàsic en la formació dels estudiants de Formació Professional i també els universitaris. Aquest any molts s'estan trobant amb problemes per poder fer aquestes pràctiques, ja que moltes empreses estan suspenent els convenis de pràctiques amb institus i universitats. El director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya Joan Lluís Espinòs, ha volgut parlar del tema i de les mesures urgents que està portant a terme el seu departament per ajudar a aquests nois a que puguin fer pràctiques: "Efectivament, el primer que hem fet és poder fer la formació en centres de treballs. La segona mesura contempla reduir les hores de pràctiques. És una reducció excepcional. Fins ara al currículum ordinari de la FP es veien unes 400 hores de pràctiques en centres de treball, i el que fem ara és aplicar el decret de mínims que ho deixa en 220 hores. Això vol dir que un mateix espai per fer pràctiques el podran ocupar dos alumnes consecutivament. També contemplen que els estudiants de FP puguin fer pràctiques a distància. Això no només és viable sinó que és un valor afegit. Aprendre a treballar telemàticament és una cosa molt positiva per l'alumne. Obviament això només es pot fer ens els casos de professions que puguin treballar telemàticament, com el món de les vendes, de la informàtica, de l'administració, desenvolupament de projectes industrials... en aquests àmbits si es pot treballar telemàticament. Una quarta opció seria substituir les pràctiques a les empreses per altres activitats equivalents en els institus on estudien els nois i noies, però aquesta seria la darrera opció. Només es farà en casos en que sigui del tot impossible fer pràctiques. En aquest cas es podrien substituir les pràctiques en centres de treball per activitats equivalents.