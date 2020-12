El Covid la setmana de Nadal: Velocitat de transmissió a 1.40 i 2192 nous casos

El cap de malalties infecciones de l'hospital universitari de la Vall d'Hebron és el Doctor Benito Almirante, i amb ell volem parlar sobre les xifres de la pandèmia: La velocitat de propagació a Catalunya ha baixat una mica, a 1,40. Tenim 2192 nous casos, 32 persones que han perdut la vida, 1610 ingressades als hospitals i 344 persones a les UCI. Quina lectura hem de fer d'aquestes xifres ?: "Són encara molt preocupants. El virus s'està expandint de forma important. Aquesta volocitat de transmissió de 1,40 vol dir que de cada 100 persones que tenen el virus estan infectant a 140. També la pressió sobre el sistema hispitalari és preocupant, hi ha un volum de persones ingressades molt alt. Així que no podem baixar la guàrdia, no són xifres bones, i hem d'intentar que no empitjorin perquè seria molt difícil actuar amb xifres encara més altes. " El doctor Almirante ha manifestat en alguna ocasió la seva recomanació que els àpats de Nadal fossin només amb un sol grup bombolla: "Sí, és el missatge més important que es pot donar en el moment actual. Sé que tothom té moltes ganes de trobar-se amb amics i coneguts, però és un moment crític de risc. Celebrar un dinar de Nadal amb persones que no són del nostre nucli familiar, el risc és molt important, i si això es repetiex diverses vegades els propers dies, el risc es multiplica. Hauríem de traspassar les festes de Nadal a un altre moment de l'any ,i si no sempre tindrem el de l'any que ve." Sobre la nova soca del virus que ve del Regne Unit el doctor també es mostra preocupat: "No s'ha de caure en l'alarmisme, perquè tots els virus muten i canvien moltes vegades, però està clar que s'ha d'estudiar aquesta mutació"