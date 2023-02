La covid persistent et canvia la vida

La COVID-19 ha canviat el món de moltes maneres, i una de les conseqüències més impactants ha estat la persistència de la malaltia en moltes persones, coneguda com a "COVID persistent".

Aquesta condició es manifesta en persones que han estat infectades per la COVID-19 i que, després de superar la malaltia aguda, continuen experimentant símptomes com a falta de gust i olor, cansament extrem, dolor muscular i de cap, entre d'altres.

Això ha provocat un gran impacte en la vida quotidiana d'aquestes persones, ja que moltes d'elles no poden tornar a la seva vida normal i han de fer front a símptomes prolongats. Això també ha tingut conseqüències econòmiques i socials, perquè moltes persones han de deixar de treballar o han de reduir la seva jornada laboral per poder fer front a la seva condició.Malauradament, encara no es coneixen les causes exactes de la COVID persistent i hi ha moltes incògnites sobre aquesta condició. Tanmateix, algunes investigacions suggereixen que la inflamació persistent del sistema immune pot ser un factor important.

Això fa que el tractament de la COVID persistent sigui un repte rellevant per als professionals sanitaris. Actualment, no hi ha un tractament específic per a aquesta condició, i els metges han de basar-se en teràpies simptomàtiques per ajudar a alleujar els símptomes de les persones afectades.

En aquest sentit, és rellevant destacar la importància de la investigació i el desenvolupament de nous tractaments per a la COVID persistent. Això requereix una gran inversió en investigació i recerca, i és una responsabilitat compartida per a les institucions públiques i privades.

A més, és rellevant destacar la importància de la informació i la sensibilització sobre aquesta condició, ja que moltes persones no estan ben informades sobre la COVID persistent i les seves conseqüències.

Això pot portar a una manca de suport per a les persones afectades, i pot afectar la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional.

En conclusió, la COVID persistent és una condició que ha tingut un gran impacte en moltes persones, i que requereix una atenció i una resposta adequades per part de la comunitat sanitària i la societat en general. Cal continuar investigant sobre aquesta condició i desenvolupant noves teràpies per a ajudar a les persones.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb una afectada per covid persistent, Vicky Béjar (àudio).