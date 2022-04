És correcte que els súpers siguin els responsables de posar límits a les vendes?

Finalment, hi ha una autorització que permet als supermercats i grans superfícies la limitació de venda de certs articles com és per exemple l'oli de girasol. Hi ha problemes realment en l'abastiment de productes? Ens dona resposta el portaveu de l'OCU, Enrique Garcia.



- Està justificada aquesta norma que permet als supermercats (en funció de com ho vegin) limitar la venda de productes?



Tal com ho exposes, nosaltres entenem que no. El que s'ha fet és una modificació de la llei de comerç, en el sentit d'autoritzar una pràctica que estava prohibida fins ara i es tracta de la limitació en el nombre d'unitats que poden comprar els consumidors. Fins ara estava prohibit en la llei de comerç en l'article 9, però per reial decret llei es faculta que els supermercats (nosaltres no estem d'acord) en funció de causa de força major i de forma proporcionada decideixin quan i com es ven als consumidors. El que no em sembla bé és que es traslladi als supermercats aquesta capacitat de decisió, creiem que això ho hauria de fer una autoritat. Per posar-te un exemple l'oli de girasol que proveeix d'Ucraïna es va produir en el mes de juny i que de mitja tenia un preu al voltant d'un euro i mig i ara s'esta venen per sobre de 3 euros, per tant, hi ha una clara especulació en aquest oli i no en el de la nova recollida.



- Si es dona el cas de delimitar la venda d'un producte, cada supermercat podrà fer el que li sembli, es produiria una desigualtat bastant alarmant.



Sí, perquè, al cap i a la fi, el que estableix aquesta norma és una causa de força major sense donar massa pistes. Ho hauria de fer la mateixa administració basant-se en fets reals i no pas en unes restriccions que l'únic que fan és incentivar la incertesa entre els consumidors. Això l'únic que fa és afavorir l'augment de preus. A més a més s'ha fet d'una manera molt ràpida i no hi havia raons suficients per fer-ho.