És correcte el model d'implantació d'energies renovables?

Set comarques d'interior s'han aliat en contra de la massificació de projectes d'energies renovables a través d'un manifest conjunt. Reclamen tenir en compte el paisatge i les característiques del territori, que no es planifiquin instal·lacions de macroprojectes eòlics i fotovoltaics de manera desproporcionada i l'aplicació d'una moratòria en la tramitació de nous projectes. Parlarem amb el Raúl Domínguez portaveu d'IAEDEN Salvem l'Empordà.

-Les energies renovables són imprescindibles en el futur energètic.

Efectivament sense energies renovables no anem enlloc perquè hem de tenir en compte que per arribar els objectius d'emissions que ens marca la unió europea i que corre perill hem de fer aquesta reducció i només és viable amb energia renovable.

-El problema està en Com es posa en marxa l'energia renovable?

El problema que tenim ara són els models d'implantació si és un model centralitzat, és a dir, en grans instal·lacions i en un medi natural o rural on es pugui aprofitar les grans quantitats d'energia i que distribueixen de forma difusa per tot el territori o un model descentralitzat que el que busca és petites instal·lacions a terrats dels polígons industrials . Això permet d'alguna manera un autoconsum i no deixar-ho tot en mans de grans empreses que controlen aquestes grans instal·lacions i així tenir d'alguna manera el poder de dir quanta energia volem produir, si la volem tenir a prop o no i ara mateix tot està una mica en aquest debat.

La Generalitat va aprovar un decret l'any 2019 on es proposa un model centralitzat i nosaltres el que reclamem és justament el contrari un model descentralitzat.

-No es podria fer una combinació de les dues?

Segurament acabaràs sent així una combinació entre les dues. Les grans indústries que d'alguna manera s'hauran de reconvertir perquè tota aquesta energia que demanen el dia d'avui no és viable amb les renovables i haurien de buscar altres fonts. El que passa és que van completament el model centralitzat i s'estaven donant o no s'està potenciant com creiem que seria necessari aquest model d'autoconsum.