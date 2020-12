El coronavirus multiplica les iniciatives d'acompanyament en el dol

Perdre una persona estimada implica un procés de dol que sempre és difícil d'encarar. Aquest 2020, la pandèmia del coronavirus ha provocat prop de 17.000 morts a Catalunya, una circumstància excepcional que, a més, ha suposat una dificultat afegida en el comiat a causa de les restriccions imposades per frenar el contagi. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el psicòleg clínic Carles Perarnau. Els serveis d'acompanyament en el dol s'han multiplicat arreu del territori davant d'un increment accentuat de la necessitat de rebre suport en el procés d'acceptació de la pèrdua. Dins d'aquest procés, viure el primer Nadal amb l'absència d'algú estimat és un obstacle afegit per a les persones que intenten refer la seva vida. En aquest sentit, l'acompanyament en el dol proporciona eines per passar les festes amb el mínim tràngol. Ens apropem a dues iniciatives que aquests dies treballen intensament. El Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central es va fundar l'any 1999. Aquest 2020, arran de la pandèmia, ha tingut un increment del 40% dels seus usuaris. El psicòleg clínic Carles Perarnau n'és el seu coordinador i dirigeix les sessions de grup al Berguedà, el Solsonès, l'Anoia, el Moianès, Osona i el Bages. "El més important és aprendre a escoltar-se. Identificar quines necessitats tenen. Viure el Nadal com sempre pot suposar un sofriment que no cal viure. Fer un àpat fora de casa o reunir-se, sempre que es pugui, en un escenari diferent del tradicional pot ajudar a passar aquest any especialment difícil. Posteriorment ja arribarà un Nadal més com els d'abans."