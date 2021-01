El coronavirus dona impuls a la mediació social

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat de la mediació als jutjats amb la Núria Mestres, presidenta de la Secció Alternatives Resolució i Gestió de Conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La mediació pot ser una via per solucionar casos que han d'annar als jutjats socials que estàn totalment colapsats i de pas evitar anar a judici. Per això, després de la primera onada de la pandèmia, s’ha donat un impuls a aquest mètode alternatiu de resolució de conflictes. El Departament de Justícia i el deganat de Barcelona van posar en marxa, al juliol, una unitat col·laborativa dins la Ciutat de la Justícia que vol facilitar als ciutadans l’accés a la mediació i alhora sensibilitzar els diferents operadors jurídics –des dels jutges i lletrats fins als advocats i procuradors– sobre els seus beneficis. El mediadors professionals remarquen que la mediació no allarga el procés, ja que ja es té data de judici . El tema, segons els mediadors, és facilitar que potser no cal el judici perquè hi ha acord i la resolució judicial pot incorporar aquest acord. Per impulsar-la encara més es va aprovar la modificació del llibre segon del Codi Civil, que ha introduït la sessió prèvia a la mediació obligatòria per a les parts. Això vol dir que si el jutge veu la mediació adient per solucionar el cas, ha d’obligar les parts a informar-se’n, almenys. En el cas que ho acceptin, la mediació serà exprés, és a dir, telemàtica i amb les mínimes sessions possibles. Des de l’inici de la pandèmia i fins a l’1 de novembre, s’han iniciat 876 mediacions telemàtiques. L’impuls definitiu ha de ser una nova llei en què estan treballant. Tant entre persones i particulars privats com entre conflictes entre l’administració i els ciutadans. En l’àmbit estatal, el Govern espanyol també està elaborant una llei que impulsi la mediació en l’àmbit civil i mercantil.