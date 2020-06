El Coronavirus augmenta fins en un 40% la demanda d'autocaravanes

Avui us volem fer una gran recomanació. Us volem parlar d'autocaravanes. I és que la crisi del Coronavirus ha disparat fins a un 40% més la demanda d'autocaravanes com a alternativa. El Ramon Tarradelles és membre de l'Associació espanyola de la indústria i comerç del Caravaning i amb ell volem parlar del tema: "Sí ,és cert que estem tenint moltes trucades de persones que volen tenir una auto caravana. Ja fa anys que la societat demana més aquest tipus de vehicles, però aquest any, suposo que per la situació que estem vivint, molta gent s'ha llençat a comprar o llogar aquests tipus de productes perquè els donen més tranquilitat per viatjar. Avui dia les auto caravanes ofereixen una comoditat extraordinària i a més tens una gran autonomia: tens la teva dutxa, el teu lavabo, la teva cuina, el teu llit... pots portar totes les teves coses. És viatjar amb casa teva.". Li hem volgut preguntar al Ramon si s'està extenent més el fet de comprar o de llogar una auto caravana: "Fins ara era més habitual que la gent volguès tenir una auto caravana de propietat, però en els darrers anys ha crecut molt el tema del lloguer, que és una manera de provar-ho, de veure si t'agrada o no t'agrada. Té molta llògica que estigui creixent el tema del lloguer. No hem d'oblidar que una auto caravana pot costar entre 40.000 i 60.000 euros, una de gama mitjana, i llogar-la es pot llogar per 120-150 euros al dia, en plena temporada alta. Sobre si estem o no preparats per rebre auto caravanes, he de dir que Catalunya i Espanya van una mica endarreridas respecte a Europa, França o Alemanya tenen molts més espais per que puguin aparcar les auto caravanes, i ens hem d'intentar apropar més a aquests païssos, però és cert que als darrers anys el sector ha crescut molt i crec que anem per bon camí"