La coordinadora de residències en desacord amb el pla sectorial de la Generalitat

La coordinadora de residències 5+1 no està gens d'acord amb el pla sectorial presentat per la generalitat. A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la se va presidenta, MªJosé Carcelén.

"El 13 de setembre s'ha fet públic el Pla Sectorial per a l'àmbit residencial, en el qual, malgrat el que s'ha dit públicament, es continuen restringint els drets dels residents." explica





"Des de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1 tenim moltes raons per a criticar aquest Pla Sectorial:"

Confinament dels residents contactes estrets d'un positiu

En el Pla s'estableix que els treballadors, vacunats i que siguin contacte estret d'un positiu, continuaran treballant mentre les proves de la COVID 19 vagin sortint negatives.

"En canvi, quant als residents vacunats, s'estableix que, si són contactes estrets, els hi traslladarà a la zona groga, on hauran d'estar quinze dies (o el temps que es trigui a tenir el resultat de l'última PCR). Del primer al quart dia (o fins a tenir els resultats PCR), no podran rebre visites dels familiars, ni tampoc compartir espais comuns o realitzar activitats terapèutiques de manera grupal, segons es disposa en la pàgina 42 del nou Pla." explica Carcelén

Per tant, també durant almenys quatre dies, hauran d'estar aïllats a les habitacions.

A més, en el Pla s'estableix que aquests residents no podran sortir al carrer amb les famílies, ni fer sortides curtes ni llargues durant aquests quinze dies.

"·Quin sentit té confinar als residents i deixar treballar al personal, que té un contacte directe amb els residents, els aixeca, els fa la higiene personal, els vesteix, els dóna el menjar... i que moltes vegades treballa en més d'una residència? Si algú comporta un risc de transmissió del Covid és justament el personal." ens explica la presidenta de la coordinadora.

"Per contra, canvien als residents de la seva habitació a una altra planta, amb la desorientació i angoixa que els suposa; els fan compartir habitació amb una altra persona amb la qual, segurament,no interactuen habitualment. No té sentit. I després, si hi ha un altre cas,... quinze dies més de tancament?" afegeix

La salut és molt més que l'absència de malaltia, és la salut física, psíquica i emocional, però "això sembla que al Govern no li importa."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Per tant, hem de dir novament que són mesures absolutament il·legals, perquè es confina a persones sanes durant dies, se'ls impedeix reunir-se amb la família i sortir a l'exterior, sense demanar la preceptiva autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a pesar que les mesures vulneren el dret fonamental de reunió (art. 21 de la Constitució Espanyola,CE), el dret fonamental a la llibertat (art. 17.1 CE) i el de la lliure circulació (art. 19 CE).

Per això, presentarem la cinquena denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya." afirma Carcelén.

Vulneració drets de visites i sortides dels residents

La coordinadora insisteix en la vulneració del drets dels residents "El Pla Sectorial deixa tots els drets dels residents i les seves famílies en mans de les empreses gestores. Per exemple, es diu en el punt 4.2 del Pla:

“Fa falta que totes les visites estiguin autoritzades i tinguin assignada cita prèvia”. “... Es definiran franges horàries per a visites àmplies i amb l'única limitació de la capacitat organitzativa de la pròpia residència”.

“La durada de la visita dependrà de la capacitat organitzativa de la pròpia residència”. “Mentre hi hagi transmissió comunitària es recomana un màxim de 3 visitants per visita”.

“Contacte físic en les visites (zona verda). Perquè la persona resident pugui gaudir dels beneficis terapèutics de la visita familiar, la residència amb l'acord de l'equip sanitari i de la família, podrà adaptar les mesures de protecció individual i així facilitar el contacte físic amb el resident”.

Això permet que cada residència faci el que vulgui, limitar les visites a una cada setmana de mitja hora, o cada dues setmanes, no deixar entrar als familiars i fer “visites” des del carrer, no fer visites els caps de setmana, etc.

El mal psíquic i emocional que es fa als residents és brutal, però sembla que a ningú ho importa." ens explica la presidenta de la coordinadora.

Es redueix el cribatge del personal vacunat

Es faran cada quinze dies, en lloc de cada setmana com fins ara. "Tornen a estalviar amb les persones majors. Mentre tots els treballadors no estiguin vacunats, hi ha més risc que el virus entre en les residències, per això rebaixar el control és perillós." afirma Carcelén.

"Volem mesures reals de protecció: més personal per a atendre de manera digna a les persones majors i poder fer bé les sectoritzacions i respectar els grups de convivència, test setmanals a treballadors i residents vacunats i tres test setmanals per a qui no ho estigui, vacunació de tots els treballadors, entre altres." Conclou la presidenta de la coordinadora 5+1.