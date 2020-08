Continuen les reclamacions al SEPE per problemes amb el cobrament de l'atur

continuen les reclamacions al SEPE, i porten ja molt temps amb elles. Mesos. La saturació, la falta de personal i els errors de paperassa de moltes empreses, han abocat a moltes famílies a estar, encara, i van quatre mesos llargs, a estar sense cap tipus d'ingrés o amb errors en les quantitats rebudes.



Marino Ruiz és un d'ells. "trucas al SEPE i els seus telèfons, els de la seva pròpia web, i no existeixen. Envies correus electrònics que no tenen resposta. A l'angoixa per la delicada situació, s'uneix la sensació que et menystenen" explica Marino. "Almenys m'han donat hora per a setembre, ja és alguna cosa".

La situació de moltes famílies és encara molt delicada "Jo no estic casat ni tinc fills, és a dir, que només haig de pensar a pagar la llum, a l'aigua, el gas, però conec famílies en una situació molt pitjor que la meva" ens diu Marino.

Marino te una cosa molt clara "No es pot deixar a la gent sense una porta a la qual trucar, no hi ha saturació que valgui. Jo vaig rebre la declaració d'hisenda perfectament feta, és a dir, que les meves dades els tenen, la qual cosa cobrament o no."

A on està l'errada? "La falta de connexió entre hisenda i el SEPE és escandalosa i no té sentit, és un cas clar de malaptesa d'incompetència i algú hauria d'assumir les responsabilitats. Imagina't això en l'empresa privada. Impensable". Ens raona Marino, per viure

"Al principi vaig tirar d'estalvis fins que vaig tenir clar que no anava a cobrar i llavors vaig baixar al meu banc. em van concedir un micro crèdit i així estic.".

Tot i això, la situació del Marino Ruiz no és la pitjor que es pot trobar, però no és tampoc cap consòl devant una situació que encara està fora de control.