Continuen funcionant els contenidors on depositar roba

Albert Alberich és el director general de la Fundació Formació i Treball. I és que durant l'estat d'alarma que estem vivint, la seva Fundació ha estat treballant i han mantingut la recollida selectiva de roba: "Sí, excepte 3 o 4 ajuntaments que van decidir tancar els contenidor, a més de 200 contenidors de Barcelona i Tarragona s'han mantingut els serveis de recollida de roba en uns moments complicats. La roba no és un residu que es degradi. En total són 210 pobles i ciutats on recollim roba: uns 120 municipis de Tarragona i uns 90 de Barcelona". Li hem preguntat a l'Albert si el volum de roba recollida ha estat el mateix que fa un any: "S'ha reduit, principalment perquè un dels ajuntaments que ha tancat contenidors ha sigut el de Barcelona, quan va tancar patis interns allà es van tancar molts contenidors. En global a la ciutat de Barcelona s'ha baixat un 40%, a Tarragona hem baixat només un 10% respecte l'any passat. I la crida que volem fer des de la Fundació Formació i Treball es que la gent que tingui roba, ara és el moment de portar-la als nostres contenidors. Tot i que lo ideal seria graduar-lo una mica, perquè ara mateix es produeix l'arribada de la calor, i això fa que en alguns contenidors s'acumuli un excés de roba, tot i que es passi cada dia a recollir-la. I durant el confinament hem notat que molta de la roba s'ha dipositat fora del contenidor, i això no s'ha de fer, millor deixar-la dins el contenidor. Així que demanem a la gent que intenti graduar una mica l'entrega de roba, que no sigui tot de cop en uns dies, és millor fragmentar-la en unes quantes setmanes. Entenem que anar al contenidor a deixar la roba és un esforç, però és una ajuda per a molta gent. I si trobes algun contenidor ple, truca al telèfon que veuràs al contenidor"