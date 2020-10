Continuen creixent els pacients de Covid als hospitals catalans

Les xifres d'avui de Coronavirus continuen sent preocupants. A Catalunya hi ha ara mateix 1700 persones ingresades als hospitals per Coronavirus, i a les unitats de cures intensives 282. L'índex de rebrot a Catalunya està en 566 i continua pujant. Els hospitals estan en una situació límit, i es planteja que podrien començar a desprogramar operacions no urgents per ingressos de Covid. El Doctor Robert Guerri es coordinador de la Unitat de Covid de l'Hospital del Mar, qui ens explica la situació actual al seu hospital: "La situació reflexa el que està succeïnt al carrer. Hi ha molts casos de gent que entra per la porta d'urgències i s'ha de quedar ingresada. La situació comença a ser preocupant. Desprogramar operacions no urgents si que s'ha contemplat, però encara no ha arribat aquest moment." Li preguntem al doctor si estem en la mateixa situació en la que estàvem quan va començar la pandèmia: "Estem millor en alguns aspectes, sobretot pel fet que coneixem millor a la malaltia a la que ens estem enfrontant. Al mes de març era tot molt nou. Ara la coneixem més, i el tipus de tractament del que podem disposar i la manera d'administrar-ho és millor. Hem après a força de veure pacients. I per altre banda també hem de tenir en compte que tot el personal sanitari està molt cansat. Portem sis mesos amb una activitat molt intensa. I no parlo només d'un cansament físic, sinó sobretot un cansament psicològic, al veure constantment persones molt greus. També és veritat que, fins ara, els pacient que ens estan arribat no són tan greus com a la primera onada. Necessitem més personal, falta personal d'infermeria, i si els números continuen creixent, encara necessitarem més."