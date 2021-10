Continuarà la sequera a Catalunya?

La pluja recollida durant aquest octubre ha estat escassa o molt minsa, i tot indica que poca precipitació es pot esperar. De pluges generals i generoses ara per ara no se'n veuen. I, com la pluja que ha caigut, les precipitacions que cauran seran roines o pluges molt febles a les comarques del litoral i prelitoral. Els últims dies plujosos d'octubre van ser els dies 3 i 4. S'espera un canvi de dinàmica del temps entre dijous i divendres, però no hi haurà necessitat d'obrir el paraigua. Tenim en el programa a l'expert Meteoròleg, Samuel Biener.



- Que podem esperar del que queda de tardor?



Fins ara les previsions d'aquesta tardor assenyalen que a bona part del mediterrani i en el sud serien unes setmanes seques, però ja sabem que en qüestió de 24-48 hores pot canviar el balanç d'un any. Avui ja estem tenint algunes pluges intenses en la comunitat valenciana i les illes, de moment fins novembre-desembre no es poden descartar que ens afecti en el conjunt de la vertent mediterrània.



- Et refereixes a una espècie de Dana?



Així és, aquí en el Mediterrani el més habitual és que plogui intensament uns quatre dies a l'any i que estan associats a aquests episodis

de Danes. Perquè et facis una idea, es podrien recollir en aquests quatre dies, les aigües de tot un any respecte a altres zones.



- Catalunya necessita aigua però de moment tot a punta al contrari.



Aquest any la situació està bastant malament al Pirineu, les situacions favorables a Catalunya són aquelles en el que els vents bufen de sud-est, però de moment no s'albiren. S'espera que al novembre la situació canviï.