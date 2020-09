Continua creixent el teletreball a Catalunya

Hi han moltes persones que van començar a fer teletreball durant el confinament, i moltes d'aquestes persones continuen a dia d'avui teletreballant, ja que les seves empreses els han proposat treballar des de casa. Això presenta molts dubtes, ja que no és el mateix estar a una oficina que a casa teva. El teletreball necessita una normativa legal, i per parlar del tema li preguntem al Santi Calvo que és professor d'estudis de dret i expert en dret laboral de la Universitat Oberta de Catalunya. El Santi ens parlar sobre la situació de les persones que estan teletreballant a casa: "Aquestes persones estan protegides pel decret que regula el teletreball. Això sembla que sigui molt nou, però tot això ja estava contemplat en l'article 13 de l'estatut dels treballadors, que regula el treball a distància. Ara s'està fent una llei que vol desenvolupar el contingut d'aquest article. Tots els treballador que teletreballin estan protegits". El contracte que té signat el treballador amb l'empresa li serveix per fer teletreball ? El Santi ens diu que "si és un contracte presencial, és a dir, que el treballador ha d'anar al centre de treball, hauria d'haver una negociació entre el treballador i l'empresa per parlar de les condicions d'aquesta nova modalitat de feina des de casa, i deixar-ho per escrit i regular les condicions del treballador. El teletreball planteja qüestions noves. El que pot exigir el treballador és el tema de les despeses. Si com a conseqüència de la pandèmia, el treballador ha de treballar a casa i ha d'asumir unes despeses que es deriven de la prestació d'aquest treball, aquestes despeses han d'anar a càrrec de l'empresa. El treballador no ha de pagar aquest plus de connectivitat, de llum, etc per estar treballant a casa. I el tema de la seguretat laboral tampoc canvia. A l'article 13 es diu que els treballadors a distància tenen els mateixos drets que els que van al centre de treball"