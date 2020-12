La contaminació acústica continua generant denuncies a la Sindica de Barcelona

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la Sindica de Barcelona. Maria Assumpció Vilà ha parlat del problemes acústics de Barcelona. Una queixa ciutadana ha denunciat les molèsties acústiques que encara pateix pel funcionament del sistema de depuració d’una piscina ubicada a l’edifici adjacent. Segons manifesta, l’horari de funcionament del sistema de depuració de la piscina és tots els dies de la setmana des de les 9 fins les 13 h i de les 15 fins les 18 h, i a l’estiu està en funcionament fins ben entrada la matinada. Aquesta queixa ve acompanyada d’una còpia d’un expedient, que actualment es troba en tramitació al Districte de Sant Martí. En aquest document consta que ja s’han executat mesures sonomètriques de comprovació dels nivells acústics, que han constatat que se superen els nivells màxims establerts per la normativa. Un problema que s’allarga en el temps sense que cessin les molèsties Des del Districte s’informa que es va requerir el condicionament previ cessament de la instal·lació que produeix molèsties el 9 de desembre del 2019, resolució ratificada el 5 de març del 2020. Posteriorment els propietaris d’aquesta finca van presentar el projecte acústic requerit que ha de donar resposta i solucionar els problemes de soroll que produeix el sistema de depuració de la piscina. Aquest projecte ha estat validat pel Departament de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona el 10 de març del 2020. Han transcorregut gairebé nou mesos i el veïnat afectat de l’altra finca segueix patint les molèsties acústiques d’aquest sistema de depuració de la piscina. La incoació de l’ordre d’adequació del sistema de depuració de la piscina per tal de no produir molèsties als veïns no es va poder signar fins passat més de mig any des de la presentació de la denúncia. Des d’aleshores, tot i que la mateixa ordre requereix el cessament immediat de la instal·lació mentre no s’hagi efectuat el necessari condicionament, el Districte continua a l’espera que s’executin les mesures correctores previstes en l’estudi d’impacte acústic aportat i validat pels tècnics municipals en data 10 de març de 2020. Per aquest motiu, la Síndica de Greuges de Barcelona ha advertit al Districte de Sant Martí que requereixi el cessament immediat de la instal·lació mentre no s’executi el projecte de condicionament del sistema de depuració, i ha recordat l’obligació de fer complir la normativa de protecció contra la contaminació acústica