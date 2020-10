ContacteCovid.cat: una nova eina digital per a la identificació i seguiment de contactes estrets

Per fer front a la pandèmia és molt important tallar la cadena de contagis. I per això és clau la detecció precoç de casos de Covid19, per tal de poder aïllar i confinar a aquesta persona. Per tal de detectar el més aviat possible els casos de Covid, el Servei Català de la Salut ha creat la nova eina digital que es diu ContacteCovid.cat. Avui parlem amb la Elisabeth García, gerent de l'àrea d'innovació del Servei Català de Salut, que ens explica què és exactamente aquesta nova eina: "És una eina que té com a objectiu identificar d'una forma molt precoç els casos de Covid, poder estudiar els casos propers a aquesta persona, i poder confirmar el més aviat possible a una persona si és positiva en Covid. Poder informar als seus contactes estrets la situació i recomanar el seu aïllament, i poder fer a aquests contactes una PCR per veure si també són positius o no. L'objectiu és poder fer un seguiment dels brots i actuar de forma ràpida. Des del moment en que una persona li fan una PCR rebrà un SMS amb el seu mòvil, que tindrà un codi. I en aquest SMS li demanem que ens reporti tots els seus contactes estrets. I també informem a aquests contactes. Si aquesta persona resulta ser positiva rep un segon SMS, en el que també l'informem de com ha de fer l'aïllament, de com ha de vigilar els seus símptomes i, en cas que fos necessari, també ajudar-la a tramitar la seva baixa laboral." Aquesta nova eina, contactecovid.cat va començar a funcionar dimarts d'aquesta setmana, i els experts confien en que la resposta de la població sigui molt positiva.