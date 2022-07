10 consells per a unes bones vacances d'estiu amb persones amb Alzheimer

Lesvacances d'estiu poden suposar un gran impacte a la vida de les persones que tenen Alzheimer, una malaltia que afecta una cada deu persones de més de 65 anys. Per aquest motiu, la Fundació Pasqual Maragall ha fet pública una llista amb consells perquè els pacients i els seus cuidadors puguin gaudir d'un estiu el més normal possible.

La fundació recomana planificar les vacances amb antelació, evitar els canvis de rutina i, sobretot, que les famílies tinguin paciència.

Consulta els professionals

Els professionals que tracten la persona amb Alzheimer són els que millor poden aconsellar sobre com passar l'estiu o si és adequat viatjar. En cas de dubte, s'ha de consultar amb el metge especialista.

Paciència, empatia i evitar enfrontaments

És clau evitar els enfrontaments. Els experts asseguren que tot i que la persona no pugui recordar els detalls de la discussió, sí que pot sentir les emocions negatives que ha experimentat. Per això es recomana carregar-se de paciència, ser empàtics amb la seva confusió i no

enfadar-se.

Mantenir rutines

Malgrat la relaxació dels horaris d'estiu, és important mantenir algunes rutines, com els horaris dels menjars o les hores de son.

Limitar els compromisos socials

Les vacances conviden a una activitat social més intensa, però aquests canvis d'entorn i de companyia poden augmentar la confusió de la persona amb Alzheimer.



Si es decideix que la persona amb Alzheimer passi les vacances amb familiars diferents, s'aconsella minimitzar la freqüència de canvis.

Facilitar el procés d'adaptació al nou entorn

L'adaptació a un nou entorn pot ser complicada per una persona amb Alzheimer i pot provocar-li desorientació. Es recomanable pensar com podem facilitar aquest procés. Per exemple, a la nit, podem deixar alguna llum encesa per evitar accidents o portar algun objecte que formi part del seu entorn quotidià.



També es recomana donar-li algun element d'identificació, com una polsera o una medalla amb el seu nom i un telèfon de contacte, o bé dispositius electrònics amb GPS.

L'entorn també s'ha d'adaptar

Si la persona amb Alzheimer passa un temps amb un familiar amb qui no conviu habitualment, cal assegurar que conegui els costums i rutines bàsiques del seu dia a dia i que intenti mantenir-les.



En el cas que les vacances siguin en un hotel o apartament, és aconsellable avisar el personal perquè estiguin al corrent de la situació.

El cuidador també necessita vacances

La persona cuidadora té una feina les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Qui cuida també té dret a descansar i relaxar-se. L'estiu pot ser un bon moment per facilitar que pugui descansar i desconnectar. Per això és necessari demanar ajuda i mobilitzar familiars i amics per garantir l'atenció de la persona amb Alzheimer.

Mantenir la comunicació familiar

L'objectiu és que tant la persona amb Alzheimer com qui la cuida passin un estiu el més agradable possible. Una bona comunicació amb la família és fonamental per acordar que alliberin una mica el cuidador principal de l'atenció cap a la persona amb Alzheimer.

Ajudar la persona afectada a combatre la calor

Les persones grans són més vulnerables a la calor i els malalts amb Alzheimer pot ser que no sàpiguen interpretar els senyals del seu cos. Per això és important fer cas de les recomanacions davant les temperatures altes. Per exemple, fer que s'hidrati, que no s'exposi massa al sol o ajudar a escollir la roba.

Gaudir

Estar a càrrec d'una persona amb Alzheimer pot fer que les vacances no siguin ideals, però no vol dir que no hi hagi formes perquè el cuidador gaudeixi de temps per a les seves pròpies necessitats.