Consells per tenir cura de les mascotes durant el Nadal

Les Festes de Nadal són un dels moments més esperats en l'any, fins i tot en aquest que ha estat tan complicat. Com a part de la família que són, les mascotes també se sumen a les celebracions, però no s'ha de perdre mai de vista que els animals domèstics requereixen algunes cures especials que no han de ser oblidades, si es vol garantir el seu benestar.

Encara que aquest any viurem un Nadal diferents, la majoria farem més reunions, sortides, regals i menjars que habitualment, i les persones responsables de mascotes han de ser conscients que tota aquesta combinació d'estímuls pot afectar-los. Per això, t'aconsellem seguir aquestes recomanacions i cures per ajudar al fet que els animals de companyia també gaudeixin del Nadal.