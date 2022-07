Consells per a prevenir problemes a l'hora de llogar un allotjament vacacional

Llogar un apartament és una opció còmoda, sostenible i més econòmica que un hotel. No obstant això, aquest tipus d'allotjament també compta amb molts detractors, que culpen a la generalització d'aquestes plataformes d'intrusisme professional, competència deslleial, problemes en el veïnat... I el pitjor, si es produeixen conflictes, el consumidor es troba desorientat, no sap a què té realment dret, ni a qui reclamar-ho.

Consells per a prevenir problemes



Informa't bé de les normes que regeixen en cada cas: cada aplicació o plataforma de lloguer vacacional té les seves pròpies normes d'intermediació entre propietari i inquilí. És molt diferent la reclamació si llogues a un particular o a una empresa.

Llegeix bé les polítiques de cancel·lació, perquè cada propietari és lliure de posar les seves. Per exemple, assabenta't de si poden cancel·lar-te una reserva ja pagada. Prioritza els lloguers que admeten l'opció de flexibilitat per a cancel·lar o la de cancel·lació gratuïta (idealment, fins a una setmana abans de l'entrada).

Assegura't de conservar qualsevol publicitat, informació precontractual i contractual en la qual s'indiqui el dret a cancel·lar, en quines condicions… i també les garanties per a poder recuperar els diners i els canals i terminis per a fer-lo: aquesta documentació resultarà essencial en el cas que resulti necessari recórrer a la Justícia per a recuperar els teus diners.

Durant la teva estada, respecta les normes bàsiques de convivència i de sentit comú.

Si les coses no surten com estava previst, no deixis de reclamar