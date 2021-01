Consells per comprar una cadireta infantil de cotxe molt segura

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de les cadiretes de cotxe per nens i la seva seguretat. Ho fem amb Anna Canals, socia fundadora de la asociación A Contramarcha Salva Vidas. Tot i que actualment es comercialitzen algunes cadiretes per muntar en el sentit de la marxa, les estadístiques demostren que viatjar d’esquena és cinc vegades més segur que viatjar mirant en el sentit que circula el cotxe. La situació ideal, doncs, és que els infants comencin a viatjar en el sentit de la marxa com més tard millor. Això sí l’edat mínima serien els quatre anys (i uns 18 kg de pes). La segona de les premisses és tenir en compte el sistema d’ancoratge, que, segons ens explica l’experta, pot ser Isofix o cinturó de seguretat. S’ha de tenir present que el cinturó aguanta més pes que l’Isofix. També és important que tingui un arc antibolcatge i una pota de suport al cotxe. Que una cadira sigui evolutiva no la fa més o menys segura. El que és important és que no li vagi gran ni petita a l’infant en cap moment. Si l’arnès està massa amunt, o al nen li queda poc ajustat al cos, o si el cap li sobresurt per sobre del respatller, llavors sí que serà menys segura. Cal tenir present el percentil de la criatura per veure si interessa una cadira més alta o més baixa, en funció del seu pes i alçada. Per als nadons, cal tenir present que la zona del cap sigui tova i se li ajusti al cap. En cadires de grup II i III, la banda ventral ha d’anar sobre la part alta de la cuixa i no sobre l’abdomen, i la banda diagonal, per la clavícula. També és interessant que tingui reposabraços. Cal provar la cadireta triada abans de comprar-la, per comprovar que queda ben instal·lada al cotxe i s’ajusta a l’infant.