"Confinem el cotxes, recuperem la ciutat", campanya per desprès de la desescalada

La Plataforma per la promoció del trànsport públic se suma a la campanya; Confinem els cotxes.Recuperem la ciutat.

Més d’una vintena d’entitats vinculades a la defensa de la qualitat de l’aire i la mobilitat sostenible així com associacions veïnals i amb el suport de més de 110 entitats d’arreu de Catalunya iniciem la campanya šConfinem els Cotxes. Recuperem la Ciutatš per reclamar a les administracions per un Pla de Xoc per transformar les nostres ciutats per donar prioritat a una mobilitat on els vianants, la bicicleta i el transport públic siguin els protagonistes.

El confinament forçat per la pandèmia de la Covid-19 ha deixat escenes urbanes inaudites: ciutats silencioses, olors que abans no sentíem, cants d’ocells, converses entre veïnes de balcó a balcó. Per primer cop en dècades, moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l’aire que demana l’Organització Mundial de la Salut i avui, les veïnes de moltes ciutats podem respirar un aire que no ens perjudica la salut.

Per avançar cap a aquestes ciutats post-confinament i sense contaminació, és necessari recuperar espai públic avui ocupat pel vehicle privat, i dedicar-lo als vianants, les bicis i el transport públic. És per això que és necessari que un percentatge important dels carrers esdevinguin un espai per caminar de forma segura i anar en bicicleta. Així com potenciar la capacitat en el transport públic per garantir les distàncies de seguretat i que esdevingui la columna vertebral de la mobilitat a les ciutats.

La bicicleta ha d’esdevenir el vehicle prioritari del desconfinament. És el vehicle més net i eficient, permet desplaçaments llargs i garantir distàncies de seguretat. Les vies secundàries o petites superilles no són suficients per absorbir l’increment de l’ús de la bicicleta. Per aquest motiu és necessari bastir una xarxa de vies sense vehicles de motor que faciliti la mobilitat activa entre barris i ciutats.

Els beneficis per la salut de restringir el trànsit seran múltiples: generar prou espai per garantir distàncies de seguretat entre les persones o promoure la mobilitat activa gràcies als carrers pacificats. I cal recordar que respirar un aire net és també una mesura preventiva contra els efectes coronavirus. Els beneficis ambientals són també evidents: menys emissions en un món que segueix estant en plena crisi climàtica.

Sota el lema “Confinem els Cotxes. Recuperem la Ciutatš, entitats de tota Catalunya engeguem una campanya per reclamar un desconfinament amb una reducció dràstica de l’ús del vehicle privaT.

La campanya s’ha llançat amb un vídeo i ha rebut ja el suport d’il·lustradors, personalitats de la cultura i la ciència, periodistes i influencers.