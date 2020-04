El confinament dificulta la vida de les persones amb adiccions

Lluitar contra una adicció sempre és dur. Però si t'has d'enfrontar a ella en el context actual, de confinament, solitut, aïllament social... la cosa es pot convertir en realment difícil. La incertessa, l'ansietat, ho complica tot. El Doctor Joan Colom és el sots director general de drogodependències de la Generalitat de Catalunya. Ell ens explica com s'estan disparant algunes adiccions: "Ara mateix el confinament està fent que persones d'alta vulnerabilitat, com els consumidors de drogues, els malalts alcohòlics, o persones que tenien una llarga trajectòria amb patologies cròniques importants, que poden tenir problemes d'hipertensió, diabetes, VIH, problemes respiratoris... tot són elements que poden agreujar la situació. Són gent de molta vulnerabilitat. Ens preocupa i ens ocupa, i per això el desplegament de recursos que hem fet aquests dies. Hem aconseguit que total a xarxa asistencial continui oberta. Tothom ha fet un gran esforç per mantenir-ho obert, tant via presencial com per videoconferència. Però aquesta situació també fa que els patrons d'ús i consum de certes substàncies han canviat. Tot i les notícies que diuen que el consum d'alcohol ha augmentat aquests dies,nosaltres el que pensem és que haurà disminuit, tot i que pugui semblar xocant. La raó és que sí que segurament s'ha incrementat la venda d'alcohol als supermercats. Però si sumem el que consumíem abans quan els clubs, discoteques, bars, festivals estaven oberts.... segur que abans es consumia més alcohol. Quan aquelles persones amb problemes de tristesa i ansietat que estan confinades puguin sortir al carrer, ens preocupa que l'alcohol o altres substàncies puguin ser el seu refugi. Al canal Salut de la Generalitat hi ha tota una sèrie de recomanacions per evitar que això passi.