Condicions precàries en el sector del Servei d'Atenció Domiciliària

L'any 2020 va néixer el Sindicat del Servei d'Atenció Domiciliària, que agrupa els treballadors dels serveis municipals de pobles i ciutats per a persones amb un cert grau de dependència. S'encarreguen de la neteja a la llar, l'alimentació i la higiene física del pacient, i l'acompanyament fora de la llar.

El grup afirma que la seva subcontractació de serveis ha augmentat els costos per a la gestió i els usuaris, augmentant el preu de les hores de servei cada any a canvi de menys serveis. Des de SAD, vam demanar a l'ajuntament que elimines aquestes empreses multiserveis en un sector tan sensible com el de la infermeria i que la millora de les condicions laborals repercuteixi en la millora de l'atenció al client. Parlarem amb Pilar Nogués, presidenta del sindicat SAD.



- Quines passes es donaran per municipalitzar els serveis?



El nostre objectiu és que es faci, nosaltres treballarem per recuperar aquest servei i per demostrar que aquest servei d'atenció domiciliària és essencial per les persones més vulnerables de cada municipi. Creiem que és un servei públic amb els impostos generals que aportem i tan sols es magnificarà quan és municipalització, ja que s'ha anat privatitzant amb unes empreses que només tenen fan de lucre.



- Malauradament, aquests serveis van lligats a situacions de precarietat.



Estem patint una triple discriminació perquè la majoria som dones i hi ha unes condicions molt precàries, perquè aquestes empreses només tenen fan de lucre i buscant el màxim benefici en detriment dels drets laborals de les treballadores, retallen en tot.



- Que significaria fer aquest servei públic?



Dignificar el treball de la cuidadora, recuperar tot el que és la tasca de la sociosanitària, recuperar un equip multidisciplinari (el vam perdre), ja que no tenim ajudes tècniques, ni un referent social, ni reforç psicològic... I en aquest moment no podem entrar a un domicili sense protocols.