"Concilia": El nou programa de cangurs municipals que impulsa l'Ajuntament de Barcelona

La ciutat de Barcelona estrena un servei de cangurs municipals per a famílies vulnerables. És el projecta "Concilia" i es posa en marxa com a prova pilot en sis espais de diferents barris de la ciutat, prioritzant les famílies monoparentals o víctimes de la violència masclista. I és que més de 1.200 nens d'entre 4 i 12 anys podrien gaudir d'aquest projecte. La María Viñolo és coordinadora del projecte, i ella ens explica en què consisteix amb més detall: "Si algú vol beneficiar-se d'aquest projecte, el que ha de fer és fer una inscripció on-line a la web, donar-se d'alta a aquesta web i demanar el cangur que necessitis. És un projecte que està dins el pla de xoc social que ha engegat l'Ajuntament de Barcelona per intentar fer front a la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia del Covid. Les dones ho tenen molt difícil per poder conciliar la nostra vida a nivell personal i laboral, i sovint la vida de moltes dones és incompatible amb la criança. De moment és un projecte pilot, ara estem a sis barris de Barcelona, a diferents equipaments de cada barri. En total hi ha 18 educadors, un total de 3 professionals per cada barri, la ràtio que tenim és de dues educadores per cada vuit nens o nenes, intentant donar un servei de qualitat. És una ràtio que respón a les mesures anti-Covid que hem de prendre tots. Aquest projecte funcionarà en principi fins al mes de febrer. És un projecte pilot que va començar a finals de septembre. Estem notant que és una necessitat latent de la ciutadania, i esperem que el projecte pugui continuar més enllà de febrer i que també es pugui estendre a tota la ciutat. Funcionem de dilluns a divendres totes les tardes, de 15:30 a 20:30, i els dissabtes i diumenges fem horari de matí i tarda.