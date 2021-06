Concert de MAESTRO al CRUÏLLA XXS 2021

Aquesta nit, Maestro convertirà l'Estadi Olímpic en una gran festa en honor a la cultura electrònica.

-Què és Maestro?

És un viatge a través del so. Maestro comença als anys setanta on la Nasa va detectar que altres planetes propers com per exemple al sistema solar, emetia un so en concret i nosaltres a través d'aquest concepte el que fem és dir que això és una cosa universal i que quan el sol es transforma en intel·ligència els altres comencem a percebre aquesta intel·ligència amb el ritme primari. L'home el primer ritme que té és el del seu propi cor i l'escolta i a partir d'aquí neix la música llavors tota l'evolució de la història de la música acaba en la música electrònica, això és el discurs de Maestro. Però què és Maestro? Són trenta anys de música electrònica orquestrada on posarem al millor dels dos mons, és a dir ,agafarem el millor de la simfònica i el millor de l'electrònica amb els grans hits de les pistes de ball dels últims trenta anys.

-Com neix aquesta fusió?

El concepte tan sols té quatre anys a escala d'execució. Agafem trenta anys de música electrònica perquè considerem que l'era daurada de la música electrònica comença justament després del funky. Hi ha diferents variants, ja sigui per l'electrònica pura com pot ser el tecno o el vessant que ve més de la música negra que seria el House. A partir d'aquí neix en totes les diferents tendències de música electrònica que hem ballat tots durant aquests anys. El que intentem reflectir Maestro és tota aquesta època daurada de la música electrònica.

-Que veurem a l'Estadi olímpic?

El que veurem serà un diàleg entre el mestre d'orquestra què porta tota una orquestra i un dj. que posa les bases on la passaran tots els temes que han estat hits a les pistes de ball.