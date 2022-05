El compte pendent de l'educació financera

Molts de nosaltres hem viscut a casa una administració dels diners molt més escurada que la que tenim avui dia. Per saber perquè succeeixen això i perquè cal una bona educació financera, parlarem amb la professora del grau en direcció d'empreses de la UAO CEU, Eva Perea.



- Ens cal educació financera?



Encara no entenc per què no s'ensenya des de l'escola o l'institut. Estem donant assignatures molt importants, però molt teòriques i, en canvi, no expliquem coses que els hi anirà bé per la vida, a vegades tot sembla un sense sentit. Penso que una bona educació financera podria començar des dels cinc anys fins als 18.



- Hi ha persones que sense tenir cap mena de coneixement estan invertint en la criptomoneda.



Vam poder observar que els alumnes d'abans que arribaven a la universitat amb divuit anys tenien molt d'interès per la borsa, ja que també tenia aquest part de joc, però ara tenen més interès per les criptomonedes. No hi coneixen massa bé; així i tot, han sentit a parlar, pensa que ells venen d'una cultura del YouTube i a través d'aquest canal veuen que hi ha gent que es converteix milionària ràpidament. Una altra tendència és l'addicció al joc des de molt jovenets. El que hem de tenir clar és que guanyar diners no és fàcil, s'aconsegueix treballant durament, seria important donar aquesta informació des que són petits.



- Per què no es planteja una assignatura d'educació financera?



No estem davant d'un desert total, sí que hi ha iniciatives d'emprenedoria, al batxillerat tenen economia i economia de l'empresa, però jo no ho plantejaria així, en una aula amb llibre de text de tres-centes pàgines. Crec que ho haurien de fer més dinàmic i fora de l'aula per captar més la seva atenció i d'aquesta manera tampoc ho oblidaran mai.