Compleixen les etiquetes dels aliments sense gluten?

Segurament quan heu anat a comprar al súper i agafeu els productes, veieu que hi ha un etiquetatge on es reflecteixen tots els ingredients. Si ets diabètic, celíac o tens altres tipus d'al·lèrgies, aquesta classe d'etiquetatge és essencial, però la mida de les lletres és petita. Parlarem amb l'Elisenda Vilches que responsable el departament tècnic de l'associació de celíacs de Catalunya.

La mida de les lletres és inhumana..

De manera generalitzada és un dels principals problemes en el nostre col·lectiu. La mida de la lletra i el tipus és un dels factors que fan que l'etiquetatge o sigui confós.

La lletra que marca la llei segueixes sent petita.

Tot depèn de la mida de l'envàs, has de posar amb molta informació en un espai reduït i concret i això marca en definitiva la informació què pot haver-hi.

Sempre compleix la llei el que surt a les etiquetes?

Hi ha un reglament què és el reglament té informació per al consumidor que delimita quina és la informació que ha de parèixer a l'etiquetatge aleshores hi ha uns mínims que sempre s'han de complir i després hi ha una altra informació l'etiquetatge sense gluten o altres tipus de picatge que són voluntaris de l'empresa.

He vist per exemple, verdures etiquetades sense gluten, és més que evident que no té, això no seria enganyar?

Aquí podríem dir que és un frau, de fet el reglament determina que hi ha una classe d'aliments que no estan ben etiquetats on atribueixen propietats o característiques a un aliment quan la resta de la mateixa categoria presenta les mateixes característiques, és a dir, en cap cas podries ficar que una poma aporta fibra perquè realment totes les pomes independentment de la marca tenen les mateixes característiques.