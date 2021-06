"Complicitats" l'exposició dels deu anys del projecte "Art i escola"

Ja fa 10 anys que ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona van endegar Art i Escola, un programa que vol impulsar la presència de l’art contemporani a l’escola, establint una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions i persones que treballen des de l’àmbit de l’art i l’educació.

Per celebrar-ho, s'han programat activitats i una d'elles es va inaugurar fa una setmana, es tracta de l'exposició col·lectiva "Complicitats" al centre d'Arts contemporànies i recursos pedagògics d'Osona. Tenim el programa al curador de l'exposició el senyor Miquel Bardagil.

-Han donat molt de si aquests deu anys d'art i escola?

Sí i a més és un bon senyal perquè no és fàcil engegar un projecte com aquest amb col·laboracions entre els estaments artístics i el món de l'ensenyament. La part més complicada és que perduri i que hi hagi una continuïtat.

-Un dels punts forts és la llavor artística els alumnes?

Indubtablement, la iniciativa és un dels punts forts.

-Que trobarem en aquesta exposició?

En aquesta exposició trobarem una col·lectiva on hi ha 10 artistes. Cada any es feia al voltant d'un tema i volem que aquests deu artistes profunditzin en cada un d'aquests temes que hem fet al llarg d'aquests deu anys, alguns temes són el caos, l'entorn, la memòria, la llum, les xarxes o el tabú. Aquests deu artistes treballen disciplines molt diferents, com l'arquitectura, la fotografia o la ceràmica, tenen un perfil molt variat en el seu treball. Podem trobar des d'artistes consagrats de l'art de Catalunya com també apostes més joves o fins i tot artistes menys coneguts però amb treballs molt interessants.