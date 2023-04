¿Cómo podemos afrontar los ataques de pánico o de ansiedad?

La ansiedad y los ataques de pánico son trastornos mentales que pueden afectar a cualquier persona, en cualquier momento de la vida. Estos trastornos pueden ser muy debilitantes, causando un gran sufrimiento y afectando la calidad de vida del individuo.





La ansiedad se produce cuando una persona se siente nerviosa, inquieta o tensa sin una causa aparente. Los ataques de pánico, por otro lado, son episodios de miedo intenso que pueden aparecer de manera repentina y sin una causa evidente.





Aunque los síntomas de ambos trastornos pueden ser similares, los ataques de pánico pueden ser mucho más intensos y pueden incluir síntomas como sudoración, temblores, palpitaciones, mareos y sensación de ahogo.





En Migdia en COPE Catalunya hemos hablado con Carla. Ella ha superado sus ataque de ansiedad y pánico después de 8 años.





(ESCUCHA LA ENTREVISTA AQUÍ)





La ansiedad forma parte del esquema mental con que cada mañana abren los ojos casi un 18% de la población adulta en Catalunya. 18% de la población adulta en Catalunya, más mujeres que hombres, cada uno a su estilo.





Yo tuve ataques de pánico





Como alguien que ha sufrido ansiedad durante muchos años, puedo decir que es una experiencia muy difícil y desafiante. La ansiedad puede manifestarse de muchas formas diferentes, incluyendo ataques de pánico, miedo intenso, sudoración excesiva y palpitaciones del corazón. Pero independientemente de la forma en que se manifieste, la ansiedad puede hacer que te sientas atrapado y sin control.





Para mí, la ansiedad comenzó en la adolescencia y empeoró a medida que crecía. A menudo, me encontraba preocupándome por cosas que estaban fuera de mi control, como el futuro, las relaciones interpersonales y la salud.





A veces, los ataques de pánico eran tan intensos que me hacían sentir como si estuviera a punto de morir. La ansiedad afectó mi vida diaria, mi capacidad para socializar y mi rendimiento laboral.





Las ayudas para salir del pozo





A lo largo de los años, he buscado ayuda de muchos profesionales de la salud mental, incluyendo terapeutas y psiquiatras. La terapia cognitivo-conductual ha sido particularmente útil para mí, ya que me ha permitido aprender habilidades para controlar mis pensamientos y emociones. Además, el uso de técnicas de relajación, como la meditación y la respiración profunda, ha ayudado a reducir los síntomas de ansiedad.





A pesar de todo, la ansiedad sigue siendo una lucha constante. A veces, me despierto por la noche sudando y temblando sin motivo aparente. A veces, me siento atrapado por pensamientos ansiosos que no puedo sacudir.





Pero a pesar de todo, estoy decidido a no dejar que la ansiedad me controle. Con la ayuda de la terapia, la medicación y el apoyo de amigos y familiares, estoy aprendiendo a vivir con la ansiedad y a no dejar que me defina.





Si sufres de ansiedad, te recomiendo buscar ayuda profesional. No estás solo, y hay muchas personas que pueden ayudarte a aprender a controlar los síntomas y a vivir una vida plena y satisfactoria. No te rindas y recuerda que puedes superar la ansiedad.