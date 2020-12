¿Cómo se corta un jamón como un maestro cortador?

¿Cómo cortar un Jamón Ibérico? Te acaban de regalar un jamón y no sabes como sacarle su precioso contenido. Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra hemos hablado con el maestro cortador de jamón Juan Vicente Delgado. Sacarle todo el sabor a un Jamón de Jabugo o un Jamón Ibérico de Bellota requiere un buen corte a cuchillo. Cuando reciba su jamón ibérico o paleta ibérica se aconseja que lo saque de su embalaje. Quítele la funda de algodón y el papel antigrasa que lo envuelve y prepárelo para iniciar el corte del jamón. Si aún va a tardar en consumirlo, simplemente, cuélguelo en un lugar fresco y seco. La conservación de los Jamones Ibéricos de Bellota y la preparación para su consumo son fundamentales para poder degustar todo su sabor y matices aromáticos. Siguiendo los siguientes consejos usted podrá disfrutar de uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo; el Jamón Ibérico de Bellota, Jamón de Jabugo.El jamón ibérico debe consumirse a temperatura ambiente “primaveral”, es decir, a no menos de 21ºC. El jamón gana con la temperatura (sin llegar a estar “caldeado”) ya que al aumentar la temperatura, los infiltrados de grasas insaturadas se van fundiendo adquieriendo su aspecto brillante característico y los olores, sabores y aromas se desprenden al ambiente y al paladar. La degustación del Jamón de Jabugo comienza con El Rito del “Corte de Jamón Ibérico”. Siguiendo las instrucciones de como empezar un jamón en casa se consigue conservar la calidad del Jamón de Jabugo, favoreciendo su conservación y haciendo más placentero el consumo de este preciado manjar. El puesto de corte debe ser un espacio, limpio y seguro donde podamos trabajar cómodamente. La ubicación del jamonero debe tener la altura adecuada al nivel de las manos y estar perfectamente plano y estable. No podremos lonchear jamón adecuadamente si posición del jamón en el jamonero no es la adecuada o no hemos acertado con colocar bien el jamón en el jamonero.El jamonero o soporte para jamón es fundamental para cortar correctamente el jamón. Lo más importante es que sujete la pieza con firmeza y asegurarnos de que no haya posibilidad de desplazamientos.El primer paso, es realizar un corte con el cuchillo de sierra alrededor de la caña, cerca de la Babilla, en la parte estrecha del jamón, cerca del hueso. Extraemos la corteza, con el cuchillo descortezador y vamos cortándola en dirección al anterior corte transversal, y procurando hacerlo en el sentido contrario de nuestra mano, para evitar accidentes. Es fundamental que la mano que queda libre permanezca siempre detrás del cuchillo. Podemos utilizar también un guante metálico de malla, para mayor seguridad. Yo me enrollo la mano en la funda del jamón.