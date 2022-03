Commemoració del dia de la persona desapareguda

Aquest divendres es commemora en el senat el dia de les persones desaparegudes. La fundació europea per les persones desaparegudes impulsada pel periodista Paco Lobatón reconeix que en aquests últims deu anys s'ha avançat moltíssim, però continuen havent-hi carències a la societat espanyola i que hem de fer front tant en l'àmbit legal com el d'assistents a les persones que pateixen la inexplicable absència d'un ésser estimat. Parlarem amb l'AnabelCarrillo, directora de la Fundació Europea QSD Global per les persones desaparegudes.



- Esteu treballant constantment perquè no s'oblidin les moltíssimes persones desaparegudes al nostre país.



Sí, acompanyar a les famílies que tenen l'absència d'un ésser estimat crec que és una obligació per part de tota la societat i especialment per entitats com la nostra que va néixer concretament per això. Estem a punt de complir set anys i no hem deixat d'acompanyar a les famílies en la mesura del que hem pogut.



- Estan comptabilitzats tots els desapareguts en el nostre país?



Sí des de fa uns anys amb la creació del control nacional de desapareguts s'han comptabilitzat oficialment les denúncies per desaparició i els casos actius i en els pròxims dies coneixerem un nou informe que estarà el que faci el recompte de les persones desaparegudes l'any 2021. L'últim informe reflectia un descens cap a les 16000 denúncies per desaparició i quasi ben bé 5.000 persones que encara no han estat localitzades.



- Què s'ha de fer en el cas que una persona del nostre cercle més íntim desapareix?



Ara mateix la denúncia abans de les 24 hores és molt important, un cop comprovada aquesta primera inquietud per part de la família, es recomana la denúncia per desaparició d'una manera molt ràpida perquè són les forces de seguretat les que han de valorar l'acció immediata per intentar localitzar a aquella persona, per tant, si tenim la inquietud que una persona que coneixem, que normalment té uns itineraris o horaris bastant habituals i veiem que passen les hores i ens preocupa, hem de contactar per telèfon amb les persones més properes i si no hi ha resultat s'ha de posar una denúncia, és el que recomanen avui dia a totes les forces de seguretat com són els mossos d'Esquadra i el fet de no denunciar passades les 24 - 48 hores, ja ha quedat molt antiquat.