Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).





-La Comissió Europea acusa a Apple de restringir la competència per limitar l'ús de NFC en Apple Pay

La Comissió Europea acusa la companyia d'abusar de la seva posició dominant en iOS per a restringir l'accés dels seus competidors al NFC, una tecnologia clau a l'hora d'oferir serveis de pagament sense contacte en iPhone.

El programari d'Apple forma un ecosistema tancat on la companyia controla tots els aspectes de l'experiència de l'usuari, incloent el que afecta el moneder electrònic. En el seu cas parlem d'Apple Pay, l'únic servei de pagament mòbil que en iOS té accés a NFC.

Ara Apple haurà de dir la seva. Si no aconsegueix convèncer a les autoritats, la companyia estatunidenca es podria enfrontar a una multa de fins al 10% dels seus ingressos globals (35.000 milions d'euros) i l'obligació de canviar les seves pràctiques si vol continuar operant dins dels mercats europeus.





-Motorola Edge 30, un dels telèfons 5G més prims i lleugers del món

Fabricat en plàstic però amb bons acabat, el Motorola Edge 30 és un dels telèfons 5G més lleugers (155 grams) i prims (6,79 mm) del mercat.

Malgrat aquestes reduïdes cotes incorpora un chipset de bon comportament com és el Snapdragon 778G+, que unit a una pantalla Feu olor de 120 Hz fins es permet unes certes pretensions gaming, una càmera amb un sensor principal de 50 MP i una bateria de 4020 mHa





-Embracer Group compra Crystal Dynamics, Eidos i Square Enix Montréal

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Embracer Group , tambien coneixia com THQ Nordic acaba d'anunciar un acord amb Square Enix per a adquirir Crystal Dynamics, Eidos Montréal i Square Enix Montréal per 300 milions de dòlars.

La compra també inclou les propietats intel·lectuals (IPs) de les franquícies Tomb Raider, Deus Ex, Thief i Legacy of Kain.

Amb aquest moviment Square Enix es desfà dels seus estudis occidentals, els últims títols dels quals com Marvel's Avengers i Guardians of the Galaxy han venut menys de l'esperat. L'acord es tancarà entre juliol i setembre de 2022.