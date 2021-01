Comerciants i restauradors contra les mesures del Govern per frenar la pandèmia

Avui Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç. Restauradors i comerciants estàn en contra de les mesures restrictives aprovades pel Govern Català. El Gremi de Restauració, Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç són algunes de les organitzacions que consideren la gestió de la pandèmia que està fent el govern és nefasta i que s’està estigmatitzant activitats que “són segures”. Restauradors i comerciants també reclamen ajuts econòmics més importants perquè, sinó, asseguren, molts negocis es veuran abocats a tancar. Les noves mesures que es comencen a aplicar des de dijous 7, i que s’allargaran durant 10 dies, comencen amb l’inici de la campanya de rebaixes. Precisament, Santi Vendrell, portaveu de Barcelona Comerç, ha assenyalat que la campanya de rebaixes era l'”última esperança” per a molts comerciants per poder salvar el negoci. Els dos sectors demanen ajuts econòmics importants per poder pal·liar l’efecte de les restriccions que aplica el govern. En el cas de la restauració, les mesures es van aplicar el 21 de desembre i limiten la possibilitat de servir als clients a bars i restaurants, només a la franja d’esmorzar i de dinar.