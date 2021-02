Comerciants i empresaris reclamen responsabilitat política davant dels aldarulls violents a Barcelona

"Ja n'hi ha prou", ha resumit el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. La patronal i els sectors del turisme, el comerç, l'hostaleria i la restauració de Barcelona han fet un front comú en la condemna dels actes vandàlics i els saquejos a comerços d'ahir a la nit a la ciutat. Parlem a Migdia Cope Catalunya i Andorra, amb Prosper Puig, vicepresident de Barcelona Comerç. Després d'una reunió aquest diumenge, han firmat un comunicat conjunt per exigir a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona que deixin enrere la seva actitud "irresponsable" i es queixen de la "falta de suport" als Mossos d'Esquadra, a la Guàrdia Urbana de Barcelona i a totes les policies locals. 35 associacions de comerciants, hotelers i restauració s'han unit a Foment del Treball per reclamar més recursos als Mossos . Els sectors que es consideren directament afectats pels últims aldarulls es queixen dels que "amaguen la mà mentre altres llencen les pedres" i reclamen que s'actuï contra els violents: "La llei estableix la seva responsabilitat, que algú els hi hauria d'exigir." En el manifest conjunt, s'adrecen "a tots aquells irresponsables que promouen, consenten, justifiquen o tanquen els ulls davant d'aquests gravíssims aldarulls, que, a més de greus i importantíssims danys a la propietat pública i privada, comprometen el futur de Barcelona i de Catalunya"."Els saquejos a botigues del país i de firmes internacionals són el pitjor reclam per a les inversions estrangeres", afegeix el comunicat.Les botigues de Nike, Tommy Hilfiger, Adolfo Domínguez, Macson... són algunes de les que més han rebut i s'han vist joves que fugien carregats de roba de marca. Els principals atacs i saquejos es van concentrar al passeig de Gràcia, Gran de Gràcia i la plaça Lesseps.En un balanç provisional, Foment calcula que la protesta de dissabte es va saldar amb més de 75 establiments amb els vidres trencats i 12 de saquejats. Xifren els danys en la propietat privada en més 750.000 euros, a més d'un «perjudici a la imatge de Barcelona», com a «ciutat acollidora i pacífica», segons ha destacat Sánchez Llibre.