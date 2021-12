El comerç preveu un Nadal molt positiu

Les notícies econòmiques en aquest moment no són dolentes, en general, aquest pont de la puríssima ha produït una revifada important, fins i tot, hi ha hagut més despesa respecte a l'any 2019. Parlarem amb el president de Comertia, David Sánchez.



- En general, hi ha hagut unes bones xifres de vendes en el comerç després d'aquest pont?



Venim d'un novembre que ha sigut força bo amb un creixement del 7% respecte al 2019, concretament, el Black friday ha anat força bé en tots els sectors. La incògnita que teníem era com començaria la campanya de Nadal en els primers dies i la resposta ha estat molt bona, estem parlant d'un 5% per sobre de les mateixes dades del 2019. Aquests dies sempre ens indiquen la tendència del mes i de com anirà la campanya, som optimistes, però haurem d'anar molt amb compte amb aquesta sisena onada.



- Les mesures de seguretat en el comerç no han canviat i encara no es demana el passaport covid , però seria una mesura que es podria acceptar de bon grau abans d'arribar al punt de tancar.



La Generalitat i l'ajuntament han reconegut en actes públics que el comerç ha sigut una part molt activa en l'educació i de molta ajuda en la implementació de la mascareta a llocs tancats i el compliment de les mesures , en aquest sentit s'ha demostrat que el comerç i la restauració és un entorn controlat i segur i la gent entra amb molta confiança, en primer lloc, perquè nosaltres també treballem dintre i la nostra gent és el més important conjuntament amb els clients. En aquest sentit afortunadament l'entorn comercial s'entén com a segur. És una qüestió de disciplines i entendre la dinàmica com per exemple no ajuntar-nos en grups molt grans.



- La previsió de cara al Nadal és bona?



Per comportaments d'altres anys podríem dir que estarem un 5% per sobre respecte a l'any 2019 i sobretot la part més important és recuperar els sectors que durant el 2020 vam patir més com és del sector de l'oci, restauració i moda.