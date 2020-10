El comerç de Barcelona contra els botellons

La Fundació Barcelona Comerç ha denunciat “la permissivitat” amb els pícnics i els “múltiples ‘botellones'” que s’han produït aquest cap de setmana “a diferents punts de la ciutat”. Barcelona Comerç assenyala la “manca de coherència” d’aquests fets amb les restriccions en vigor que “han obligat a tancar bars i restaurants“. Avui a Migdia Cope Catalunya i Antorra hem tractat aquesta problemàtica. Un dels fets que denuncia la Fundació Barcelona Comerç en un comunicat és la botellada que es va produir a Torre Baró i que va motivar la intervenció dels Mossos d’Esquadra. També ha posat com a exemple d’aquestes aglomeracions el fet que “els centres comercials s’hagin omplert de compradors“. Barcelona Comerç assegura que “el succeït aquest primer cap de setmana amb la restauració tancada xoca amb el control que l’hostaleria i la restauració ha estat fent fins ara als seus establiments”. En aquest sentit, insisteix que han vetllat per “la separació entre taules, la desinfecció contínua dels espais o fins i tot els tests ràpids al personal”. També denuncia que “el tancament de la restauració o la reducció d’aforament” a les botigues han estat “una decisió inadequada i més quan no es presenta acompanyada de mesures eficients per garantir el distanciament social”.

