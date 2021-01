Comenciants i restauradors demanen un pla de xoc per evitar la destrucció de 12.000 llocs de treball

Avui hem parlat a Migdia Cope Catalunya i Andorra amb Víctor García, portaveu de l'Associació Espanyola de Centres Comercials representant dels comenciants i restauradors que aquest matí s'han manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els concentrats han fet 10 peticions del sector comerç i restauració per salvar 120.000 llocs de treball . Patronals, empresaris i treballadors de comerç i restauració reclamen un Pla Econòmic de Xoc urgent per evitar la destrucció de llocs de treball i demanen no ser discriminats respecte d’altres àrees amb més interacció social. Els sectors comerç i restauració de Catalunya mostren la seva preocupació davant la manca de planificació i previsió, i clamen al Govern una gestió de la pandèmia que protegeixi salut i economia. Les darreres restriccions sobre el comerç i la restauració estan causant greus problemes de viabilitat en les empreses i el sector demana un Pla Econòmic de Xoc urgent amb peticions concretes per poder compensar part de l’aturada intermitent i constant de l’activitat empresarial. 1. Acabar amb la discriminació dels establiments ubicats als centres comercials i reobrir les botigues que s’ubiquen en aquests espais. 2. Reobertura de l’activitat comercial els caps de setmana. 3. Supressió de la limitació de 400 m2 de superfície. 4. Restitució total de la restauració sense limitacions horàries. 5. Condonació de part dels crèdits ICO concedits, com a compensació de les pèrdues ocasionades per les constants restriccions de l’activitat sofertes durant el 2020 i 2021. 6. Subvencions directes a fons perdut com a compensació de la pèrdua d’activitat similars a les que s’estan duent a terme en altres països de la UE. Si voleu recuperar aquesta entrevista visiteu cope.es/barcelona o a les xarxes socials.