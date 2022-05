Comença la temporada de bany amb un 15% menys de platges

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) adverteix que la temporada de platges arrenca enguany amb un 15% menys de litoral practicable en comparació a l'estiu passat.

En el tret de sortida oficial de l'època de bany, l'AMB ha lamentat aquest divendres que els temporals s'han endut, sobretot, la sorra de les platges properes al Delta del Llobregat, les de Badalona i Montgat.

Aquest últim és el cas més "greu", avisen, ja que només queda practicable una de les set platges del municipi.

Si abans hi havia dos quilòmetres de platja, ara escassament se'n poden utilitzar 500 metres. L'AMB lamenta "abandonament" del govern central i li exigeix que repari la situació amb mesures "urgents" per aquest estiu i actuacions estructurals a llarg termini.

L'AMB ha donat per inaugurada la temporada de bany pràcticament un mes més tard del que seria habitual, ja que sempre es despleguen els serveis bàsics per Setmana Santa.

El motiu, la falta de sorra a diverses platges a causa dels últims temporals, fet que ha impedit la instal·lació de diversos elements fins que el litoral s'ha recuperat mínimament. Però ha estat impossible restituir prop d'un 15% de les platges, que ara per ara es donen per perdudes.

Així ho ha lamentat aquest divendres el gerent de l'AMB, Ramon Torra, que ha acusat el Ministeri de Transició Ecològica de tenir descuidada la problemàtica del litoral metropolità.

Torra ha exigit una actuació "immediata" per poder recuperar les platges perdudes, "tant pel seu valor natural i ecològic, com també econòmic".

Segons l'AMB, a finals de maig encara és viable recuperar l'espai que el mar ha engolit, "però cal posar-s'hi ja".

Les platges més afectades són quasi totes les de Montgat, la de la Barca Maria de Badalona, les del nord del Prat de Llobregat i les centrals de Gavà.

Torra ha assegurat que l'AMB té identificades les canteres d'on es podria extreure sorra per dur-la a aquestes platges i recuperar l'espai que els temporals s'ha endut.

Seria una mesura de xoc per resoldre la situació aquest estiu i l'AMB calcula que costaria 1 milió d'euros, que demana que pagui l'estat espanyol com a administració competent en la gestió de la costa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Torra, però, ha ressaltat que el territori també necessita mesures estructurals a llarg termini, tot avisant que el 15% de pèrdues d'aquest any podria empitjorar l'estiu que ve si no es despleguen mesures estructurals.

Els estudis de l'AMB constaten que des del 2014 fins el 2017 es va perdre un 20% de la superfície de la sorra de les platges. L'ens no disposa de dades precises més actuals, però avisa que l'espai practicable continua minvant.

És per aquest motius que Torra i també l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, han demanat insistentment solucions basades en "enginyeria tova".

Crear mànegues de sorra dins la costa del Delta del Llobregat o construir espigons paral·lels -submergits o semi submergits- al Maresme són algunes de les propostes metropolitanes per frenar l'agressivitat dels temporals.

Fi de les restriccions covid i noves àrees esportives

Pel que fa als serveis de la nova temporada de bany, l'AMB dona per acabades les restriccions de la covid, de manera que aquest estiu recupera les 800 dutxes i rentapeus que instal·lava abans de la pandèmia -els últims anys només n'hi havia la meitat-.

D'altra banda, l'ens ha instal·lat per primer cop quatre àrees d'entrenament esportiu a Castelldefels, el Prat, Badalona i Sant Adrià "per potenciar les platges com a espai de salut". Hi ha invertit 160.000 euros.

Al llarg dels 30 quilòmetres de platges, l'AMB ha instal·lat 1.200 elements de serveis i 10.000 metres de passeres. La previsió és que les platges atreguin un mínim de 10 milions de visitants durant la temporada d'estiu.

D'altra banda l'ens ha celebrat els reconeixements europeus que han rebut les platges metropolitanes. La gestió de les dunes és finalista dels premis New European Bauhaus, mentre els projectes participatius per fomentar la biodiversitat rebran una subvenció de 200.000 euros del progranma Safeguarding Biodiversity.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el cap del servei de platges de l'AMB, Daniel Palacios (àudio).