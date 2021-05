Comença la recollida d'escombraries porta a porta en alguns barris de Barcelona

En aquest mes de maig s'ha estrenat la recollida d'escombraries porta a porta amb bosses identificades a través d'un xip. Parlarem amb l'Eloi Badia, regidor d'emergència climàtica i transició ecològica de l'ajuntament de Barcelona.

-Com serà aquesta recollida porta a porta?

Serà individualitzada trenquem d'alguna manera l'anonimat perquè el que volem és que el comportament sigui més cívic i volem augmentar la recollida de residus perquè és un imperatiu europeu i també ho és per Barcelona.

-L'objectiu és reciclar més?

Sí, reciclar més per molts motius, ens sortirà millor de preu i això farà que paguem menys, ajudarem al medi ambient, ens aportarà millor salut, ja no seran residus sinó recursos perquè li donarem una segona vida i per últim, menys sorolls i olors als contenidors.

-Quina és la funció dels xips a les bosses?

El que volem és una funció més pedagògica i poder identificar en quines zones on no hi ha una bona praxi i per tant reforçar la comunicació, és a dir, veure el que està passant, si els horaris són els que tocaven. No té una finalitat sancionadora.

-És inevitable que el de gent també pensi que s'estan fiscalitzant fins i tot les escombraries.

No obrim les bosses, però sí que sé que són translúcides i és molt fàcil identificar si els productes que hi ha són els que toquen. El problema és que el nostre país està molt lluny dels objectius d'Europa, no arribem al 40% i ja per al 2020 havíem d'estar 50% i pel 2025 al 55% i per al 2030 al 60%, per tant la millora ha de ser contínua i necessitem la col·laboració de tothom per poder fer un salt qualitatiu. En el moment que estiguem més adaptats a aquest nou hàbit, segurament alguna mesura ja no serà necessària, però en aquesta primera fase ens interessa molt saber allà on el model no acaba de funcionar per poder detectar ràpidament per poder introduir millores.