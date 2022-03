Comença la preinscripció escolar

Aquest dilluns va arrencar la preinscripció escolar a Catalunya per als alumnes de primària. Com l'any passat els tràmits tornaran a ser telemàtics i a través del web preinscripcio.gencat.cat. A partir de dimecres també podran fer la preinscripció els que passin a secundària el curs vinent. Parlarem amb Raquel Garcia, directora general d'atenció a les famílies i comunitat educativa del Departament d'Educació de la Generalitat.



- Educació espera que el pròxim curs creixi el nombre d'alumnes a les escoles públiques i concertades?



El curs vinent el que creixerà són els grups que tenim assignats de primària i d'infantil, tot i la baixada d'alumnes en el sistema.



- Heu començat a notar que la gent està fent les preinscripcions?



La veritat és que sí, la influència a l'entrada en el sistema del departament de la pàgina d'Educació per realitzar la preinscripció està sent fluida i de moment no hi ha hagut cap classe d'incidència. Sí que hem observat que fins i tot a la gestió de cues que tenim per gestionar aquests moments en el que pugui haver una altra influència en l'entrada de sol·licituds, s'està gestionant amb uns tempos de màxim de 10 minuts i en alguns moments del dia no hi ha ni tan sols temps d'espera. Aquest any hem allargat els dies de preinscripció precisament per poder donar resposta a totes les famílies perquè no tinguin aquesta sensació d'inquietud a l'hora de dur a terme la preinscripció sobretot també per poder fer aquest acompanyament a les famílies que necessiten un suport més específic a l'hora de fer aquesta sol·licitud de preinscripció, ja pugui ser un suport informàtic o telemàtic, a partir de les oficines municipals d'escolarització o en els mateixos centres educatius, poden rebre aquest suport i acompanyament.



- La data límit per la preinscripció és el dia 21 de març? I la matriculació del 21 al 29 de juny?



Correcte. Per tots els ensenyaments d'Educació infantil, com educació primària i secundària, en les tres etapes educatives finalitza el període de preinscripció el 21 de març i el període de matriculació és el mateix per als tres, del 21 al 29 de juny.